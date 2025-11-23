Защитник «Спартака» Ву: «Мне очень понравился борщ. Я с большим интересом изучаю культуру России, пытаюсь учить язык»
Защитник «Спартака» Ву: борщ мне очень понравился.
Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал об интересе к русской культуре и кухне.
«Я с большим интересом изучаю культуру России, уже посмотрел много мест, пытаюсь учить язык. Мне очень понравился борщ.
Если говорить о местах, то в Москве мне больше всего нравится «Москва-Сити», – заявил 24-летний футболист сборной Камеруна.
👀 Впечатления, эмоции и первые слова «Спартака» после яркой победы – во «Флэше» на ВидеоСпортсе’’. Там вас сразу же сразит Довбня, рассмешат Барко и Ву – а еще вы услышите Вадима Романова и Романа Зобнина из победной раздевалки.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости