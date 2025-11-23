Защитник «Спартака» Ву: «Мне очень понравился борщ. Я с большим интересом изучаю культуру России, пытаюсь учить язык»

Защитник «Спартака» Ву: борщ мне очень понравился.

Защитник «Спартака » Кристофер Ву рассказал об интересе к русской культуре и кухне.

«Я с большим интересом изучаю культуру России, уже посмотрел много мест, пытаюсь учить язык. Мне очень понравился борщ.

Если говорить о местах, то в Москве мне больше всего нравится «Москва-Сити», – заявил 24-летний футболист сборной Камеруна.

