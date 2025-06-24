Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы.

Стали известны имена новых членов Зала славы в Торонто. Одним из экс-игроков, выбраных в этом году, стал Александр Могильный .

Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси » и «Торонто ». Всего он провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1032 (473+559) очка.

Он является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года.

В Зал славы также вошли Здено Хара, Джо Торнтон и Данкан Кит. Церемония включения запланирована на 10 ноября.