Могильный вошел в Зал хоккейной славы
Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы.
Стали известны имена новых членов Зала славы в Торонто. Одним из экс-игроков, выбраных в этом году, стал Александр Могильный.
Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Всего он провел 990 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 1032 (473+559) очка.
Он является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года.
В Зал славы также вошли Здено Хара, Джо Торнтон и Данкан Кит. Церемония включения запланирована на 10 ноября.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости