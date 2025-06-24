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  • Сергей Степашин: «Я за потолок зарплат в РПЛ. Они высоковаты, мягко говоря. Мы в футбольной изоляции, идет СВО – надо задуматься. Пример – «Краснодар», он же не взвинчивает рынок»
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Сергей Степашин: «Я за потолок зарплат в РПЛ. Они высоковаты, мягко говоря. Мы в футбольной изоляции, идет СВО – надо задуматься. Пример – «Краснодар», он же не взвинчивает рынок»

Сергей Степашин выступил за введение потолка зарплат в чемпионате России.

– Я сторонник потолка зарплат. Эти правила нужно устанавливать. Они есть в нашем хоккее, они есть в НХЛ.

– Эта тема давно обсуждается.

– В какой-то момент мы даже почти все подготовили. Я тогда возглавил комиссию РФС, вот в этом кабинете собирались руководители всех клубов РПЛ, вроде договорились, но потом, к сожалению, так это и умерло.

Поэтому, может быть, сейчас снова инициируем разговор о потолке зарплат в РФС. Я, кстати, просил об этом, несколько раз выступал Михаил Гершкович – председатель Объединения отечественных тренеров, член консультативного совета «Динамо». Он поднимал вопрос как член исполкома РФС.

– Но как вписаться в потолок тому же «Зениту»?

– Если мы договоримся, будут правила для всех, то куда деваться? Давайте откровенно говорить, зарплаты высоковаты, мягко говоря. Я понимаю, если бы мы выступали в той же Лиге чемпионов. Там только выход в группу обеспечивает 25-30 миллионов евро. Это понятно, это окупается.

А сейчас, когда мы находимся в футбольной изоляции, плюс идет СВО и мы понимаем, сколько бюджетных средств требуется сегодня для ребят, которые воюют, для их семей и близких, все немного сложнее. Надо об этом задуматься. Мы в непростой ситуации живем сегодня, правильно?

Для меня пример – «Краснодар». Он же не взвинчивает рынок. Вообще никого не взяли в зимнее трансферное окно, но выиграли чемпионат, – сказал член совета директоров «Динамо».

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Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
logoМихаил Гершкович
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
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