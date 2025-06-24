Садыгов, купивший 50% акций «Серик Беледиеспор», рассматривает возможность подписания своего сына Ильи (Ajansspor)

Илья Садыгов может перейти в турецкий клуб, акции которого купил его отец.

Ранее стало известно , что Туфан Садыгов , ранее инвестировавший в «Химки », купил 50% акций клуба «Серик Беледиеспор» за 4 миллиона евро.

По информации Ajansspor, бизнесмен рассматривает возможность приглашения в команду своего сына.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Илья Садыгов провел 14 матчей за «Химки» и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику нападающего можно найти здесь .