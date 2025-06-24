Садыгов, купивший 50% акций «Серик Беледиеспор», рассматривает возможность подписания своего сына Ильи (Ajansspor)
Илья Садыгов может перейти в турецкий клуб, акции которого купил его отец.
Ранее стало известно, что Туфан Садыгов, ранее инвестировавший в «Химки», купил 50% акций клуба «Серик Беледиеспор» за 4 миллиона евро.
По информации Ajansspor, бизнесмен рассматривает возможность приглашения в команду своего сына.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Илья Садыгов провел 14 матчей за «Химки» и отдал 1 результативный пас. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Ajansspor
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