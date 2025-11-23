Слот о результатах «Ливерпуля»: «Не хочу говорить о судьях и искать оправдания. Я несу ответственность и за победы, и за поражения»

Арне Слот: предпочитаю не говорить о судьях и не искать оправданий.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот считает, что текущим результатам команды нельзя найти оправданий.

Вчера мерсисайдцы крупно проиграли «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура АПЛ. Команда проиграла 8 из 11 последних матчей.

«Думаю, независимо от того, выигрываете вы или проигрываете, меняя состав и производя замены, оглядываясь назад, вы всегда думаете, где можно было сыграть лучше, как можно было приспособиться.

Но я хочу еще раз подчеркнуть, что ответственность за последние поражения несу я. Вы несете ответственность и когда выигрываете, и когда проигрываете. Именно поэтому я предпочитаю не говорить о решениях судей и не искать другие оправдания.

Я не могу придумать достаточное оправдание нашим текущим результатам. Их нельзя назвать хорошими, и я несу за это ответственность», – сказал Слот.