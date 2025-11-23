Слот о результатах «Ливерпуля»: «Не хочу говорить о судьях и искать оправдания. Я несу ответственность и за победы, и за поражения»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что текущим результатам команды нельзя найти оправданий.
Вчера мерсисайдцы крупно проиграли «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура АПЛ. Команда проиграла 8 из 11 последних матчей.
«Думаю, независимо от того, выигрываете вы или проигрываете, меняя состав и производя замены, оглядываясь назад, вы всегда думаете, где можно было сыграть лучше, как можно было приспособиться.
Но я хочу еще раз подчеркнуть, что ответственность за последние поражения несу я. Вы несете ответственность и когда выигрываете, и когда проигрываете. Именно поэтому я предпочитаю не говорить о решениях судей и не искать другие оправдания.
Я не могу придумать достаточное оправдание нашим текущим результатам. Их нельзя назвать хорошими, и я несу за это ответственность», – сказал Слот.