Около 100 нейтральных спортсменов из России и Беларуси примут участие в ЧМ-2025 по водным видам спорта

Около 100 нейтральных спортсменов выступят на ЧМ-2025 в Сингапуре.

World Aquatics допустила к чемпионату мира участников из России и Беларуси под нейтральным флагом. Российские атлеты будут представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло.

«Около 100 нейтральных спортсменов смогут принять участие в чемпионате мира в Сингапуре. Нейтральным спортсменам разрешено взаимодействовать с аккредитованными СМИ при соблюдении строгих условий», – заявили в международной федерации.

Чемпионат мира по водным видам спорта состоится с 11 июля по 3 августа.