«Реал» включил Андре Силву из «Эльче» в ролик вместо погибшего брата Жоты. Клуб извинился: «Сожалеем об этом инциденте»

«Реал» извинился перед игроком «Эльче», которого спутал с погибшим братом Жоты.

«Реал» опубликовал ролик, в котором почтил память известных людей, умерших в 2025 году, но допустил серьезную ошибку.

В ролике «Мадрида» среди прочих фигурирует бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота. 3 июля он и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл » из второго португальского дивизиона, погибли в ДТП в Испании .

Однако по ошибке вместе брата Жоты в видео попало изображение португальского нападающего Андре Силвы, играющего сейчас за «Эльче».

«Реал Мадрид » приносит извинения «Эльче» и его игроку Андре Силве за ошибочное включение его изображения в некролог, опубликованный в официальном видеоролике, вместо изображения Андре Силвы, брата игрока «Ливерпуля » Диогу Жоты. Мы сожалеем об этом инциденте», – сделал заявление «Реал».

Сегодня «сливочные» встретятся с «Эльче» в 13-м туре Ла Лиги. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало – в 23:00 по московскому времени.

Скриншот видео, показанного на ассамблее «Реала»