«Барселона» выплатит 62 млн евро за Уильямса 1 или 2 июля
«Барселона» купит Нико Уильямса в начале июля.
Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы намерены выплатить «Атлетику» отступные за вингера 1 или 2 июля, а не в ближайшие дни, поскольку хочет, чтобы расходы пришлись на следующий финансовый год.
Сделку при этом хотят заключить до того, как Уильямс приедет на предсезонный сбор команды из Бильбао.
Сообщалось, что приобретение футболиста сборной Испании обойдется «Барселоне» в 62 млн евро.
Что теперь будет с «Торпедо»?16423 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости