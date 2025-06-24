Ротен об игре «ПСЖ» с «Интер Майами»: «Пусть болельщики принесут свистки, которые купили для Олимпиады, чтобы освистать Месси и Аргентину, а тот зассал и не приехал»

Жером Ротен предложил фанатам «ПСЖ» освистать Лионеля Месси.

Парижане сыграют против «Интер Майами » на клубном чемпионате мира 29 июня.

«Я серьезно! Пусть болельщики принесут свои свистки, которые они купили для Олимпиады, чтобы освистать Месси и Аргентину , а тот зассал и не приехал.

Теперь в США у них будет шанс», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

Жером Ротен: «Хочу, чтобы «ПСЖ» задал Месси хорошую трепку. Там сейчас настоящая команда, которая выглядит цельно, уважает клуб и фанатов. Какая же прекрасная история!»