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Ротен об игре «ПСЖ» с «Интер Майами»: «Пусть болельщики принесут свистки, которые купили для Олимпиады, чтобы освистать Месси и Аргентину, а тот зассал и не приехал»

Жером Ротен предложил фанатам «ПСЖ» освистать Лионеля Месси.

Парижане сыграют против «Интер Майами» на клубном чемпионате мира 29 июня.

«Я серьезно! Пусть болельщики принесут свои свистки, которые они купили для Олимпиады, чтобы освистать Месси и Аргентину, а тот зассал и не приехал.

Теперь в США у них будет шанс», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

Жером Ротен: «Хочу, чтобы «ПСЖ» задал Месси хорошую трепку. Там сейчас настоящая команда, которая выглядит цельно, уважает клуб и фанатов. Какая же прекрасная история!»

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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