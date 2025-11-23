Депутат Журова об избиении фаната ЦСКА: «Мы Fan ID будем приплетать к каждому инциденту? Это же не на стадионе прошло. Система работает, я восхищена посещаемостью матча»

Депутат Журова о драке фанатов: зачем Fan ID приплетать к каждому инциденту?.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова не понимает, зачем обсуждать Fan ID на фоне драки болельщиков после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены » болельщики «Спартака » напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ . Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку .

«Правоохранительные органы обязательно разберутся в этой ситуации. Возможно, случилась какая-то бытовуха.

Мы теперь к каждому такому инциденту должны Fan ID приплетать? Это же не на стадионе прошло. На трибунах ведь никаких драк не было. Если болельщики, имеющие Fan ID, подерутся в баре, его тоже стоит отменять?

Если эта ситуация будет расценена как хулиганство, Fan ID этим фанатам больше никто не даст. Для того он и нужен, чтобы не допускать таких болельщиков на стадионы.

Лично я наоборот восхищена посещаемостью этой игры. Мои друзья несколько раз просили помочь с билетами, а их было невозможно достать. Fan ID никого из пришедших на стадион не отпугнул, а хулиганов и провокаторов всегда будет хватать. Уверена, правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом.

Не помню, чтобы за последнее время был еще хотя бы один похожий случай. Это значит, что Fan ID работает. Конечно, если бы на каждом матче было по две-три драки, можно было говорить о неуместности Fan ID. В этой же ситуации нужно просто разобраться», – сказала Журова.

«Скоро узнаем, как работает Fan ID». Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА