  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Журова об избиении фаната ЦСКА: «Мы Fan ID будем приплетать к каждому инциденту? Это же не на стадионе прошло. Система работает, я восхищена посещаемостью матча»
110

Депутат Журова об избиении фаната ЦСКА: «Мы Fan ID будем приплетать к каждому инциденту? Это же не на стадионе прошло. Система работает, я восхищена посещаемостью матча»

Депутат Журова о драке фанатов: зачем Fan ID приплетать к каждому инциденту?.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова не понимает, зачем обсуждать Fan ID на фоне драки болельщиков после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:0).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили: «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку.

«Правоохранительные органы обязательно разберутся в этой ситуации. Возможно, случилась какая-то бытовуха.

Мы теперь к каждому такому инциденту должны Fan ID приплетать? Это же не на стадионе прошло. На трибунах ведь никаких драк не было. Если болельщики, имеющие Fan ID, подерутся в баре, его тоже стоит отменять?

Если эта ситуация будет расценена как хулиганство, Fan ID этим фанатам больше никто не даст. Для того он и нужен, чтобы не допускать таких болельщиков на стадионы.

Лично я наоборот восхищена посещаемостью этой игры. Мои друзья несколько раз просили помочь с билетами, а их было невозможно достать. Fan ID никого из пришедших на стадион не отпугнул, а хулиганов и провокаторов всегда будет хватать. Уверена, правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом.

Не помню, чтобы за последнее время был еще хотя бы один похожий случай. Это значит, что Fan ID работает. Конечно, если бы на каждом матче было по две-три драки, можно было говорить о неуместности Fan ID. В этой же ситуации нужно просто разобраться», – сказала Журова.

«Скоро узнаем, как работает Fan ID». Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2444 голоса
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
болельщики
logoЦСКА
logoСпартак
logoСветлана Журова
Fan ID
Государственная дума
logoпремьер-лига Россия
Политика
logoЛукойл Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев об избиении фаната ЦСКА после дерби со «Спартаком»: «Фанаты культивируют ненависть десятилетиями – мы думали, они чай с тортом пить будут? Не знаю, как можно было это допустить»
23 ноября, 10:52
Депутат Свищев об избиении фаната ЦСКА: «Fan ID не гарантирует недопуск беспорядков, это единичный случай. Эффективность налицо – раньше такие беспорядки были гораздо чаще»
23 ноября, 10:39
Депутат КПРФ Обухов об избиении болельщика ЦСКА: «Fan ID – не панацея, это облегчение для работы спецслужб. Атмосферу в обществе нужно менять, должны работать воспитательные институты»
23 ноября, 10:03
МВД начало проверку по факту избиения фаната ЦСКА после дерби со «Спартаком» (Sport Baza)
23 ноября, 09:49
Фанат «Спартака» о нападении на болельщика ЦСКА: «Он был пьян, ругался матом, провоцировал, первый начал размахивать руками. Попросили стюардов вызвать полицию, но у них нет рации»
23 ноября, 09:22
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
15 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
30 минут назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
44 минуты назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26
Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее
вчера, 21:10