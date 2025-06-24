Министр спорта РФ Дегтярев: «Дзюба – человек с большим сердцем. Как-то попросил его поздравить многодетную мамочку в Тольятти, и Артем откликнулся. Женщина успешно разродилась»

Михаил Дегтярев рассказал, как попросил Артема Дзюбу поздравить болельщицу.

«Дзюба – прекрасный футболист. Я как-то попросил его поздравить мамочку в Тольятти. Женщина обратилась ко мне во время личного приема, вот фанатеет она от Дзюбы и все. И Артем откликнулся. Он поздравил, и она успешно разродилась. Многодетная мама.

Могу сказать, что Артем Дзюба – человек с большим сердцем. Молодец!» – сказал министр спорта России.