Божович об ударах по Ирану: «Американцы с Израилем делают плохие вещи. Получается, что если ты сильнее, то можешь поступать как хочешь. Мне очень жалко этот народ»

Миодраг Божович высказался об ударах Израиля и США по Ирану.

«Еще когда я работал в Иране, ходили слухи, что будут удары. Мне кажется, они еще раньше собирались атаковать.

Американцы вместе с Израилем делают плохие вещи. Получается, что если ты сильнее, то можешь поступать как хочешь. Почему они это делают? Зачем атакуют независимую страну? Очень много вопросов. Я узнал в Иране много хороших людей, мне очень жалко этот народ», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

В Иране Божович возглавлял «Эстегляль Хузестан» и «Эстегляль».