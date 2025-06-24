Божович об ударах по Ирану: «Американцы с Израилем делают плохие вещи. Получается, что если ты сильнее, то можешь поступать как хочешь. Мне очень жалко этот народ»
Миодраг Божович высказался об ударах Израиля и США по Ирану.
«Еще когда я работал в Иране, ходили слухи, что будут удары. Мне кажется, они еще раньше собирались атаковать.
Американцы вместе с Израилем делают плохие вещи. Получается, что если ты сильнее, то можешь поступать как хочешь. Почему они это делают? Зачем атакуют независимую страну? Очень много вопросов. Я узнал в Иране много хороших людей, мне очень жалко этот народ», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
В Иране Божович возглавлял «Эстегляль Хузестан» и «Эстегляль».
Что теперь будет с «Торпедо»?16125 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости