«Зенит» и «Архентинос Хуниорс» согласовали трансфер Веги за 9 млн евро. Петербуржцы выплатят эту сумму двумя траншами (Сесар Луис Мерло)
«Зенит» близок к подписанию Романа Веги.
Петербургский клуб устно согласовал с «Архентинос Хуниорс» трансфер 21-летнего защитника, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.
Сине-бело-голубые приобретут 90% прав на игрока за 9 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена двумя траншами: первый будет осуществлен сразу, второй – через 6 месяцев.
В этом сезоне Роман Вега провел 14 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
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