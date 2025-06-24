«Зенит» и «Архентинос Хуниорс» согласовали трансфер Веги за 9 млн евро. Петербуржцы выплатят эту сумму двумя траншами (Сесар Луис Мерло)

«Зенит» близок к подписанию Романа Веги.

Петербургский клуб устно согласовал с «Архентинос Хуниорс » трансфер 21-летнего защитника, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

Сине-бело-голубые приобретут 90% прав на игрока за 9 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена двумя траншами: первый будет осуществлен сразу, второй – через 6 месяцев.

В этом сезоне Роман Вега провел 14 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и сделав одну результативную передачу.