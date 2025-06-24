«Зенит» близок к покупке 21-летнего Вега из «Архентинос Хуниорс». За левого защитника заплатят 9 млн долларов
Роман Вега близок к переходу в «Зенит».
Петербургский клуб ведет переговоры о трансфере 21-летнего левого защитника «Архентинос Хуниорс».
Как сообщает журналист Сесар Луис Мерло, российская команда заплатит девять миллионов долларов за 90% прав на футболиста.
Стороны согласовывают окончательные детали трансфера.
В этом сезоне Роман Вега провел 12 матчей в чемпионате Аргентины, забив один гол и сделав одну результативную передачу.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло
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