Семак и Миллер провели рабочую встречу: «Главные темы – подготовка к сезону и стоящие перед «Зенитом» задачи в чемпионате и кубке»
Алексей Миллер провел рабочую встречу с Сергеем Семаком.
«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака.
Главными темами встречи стали подготовка к новому футбольному сезону и стоящие перед командой задачи в чемпионате и кубке России», – говорится в сообщении клуба.
К посту прикрепили справку с перечислением трофеев «Зенита» и упоминанием о сотрудничестве с «Газпромом».
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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