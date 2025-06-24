Семак и Миллер провели рабочую встречу: «Главные темы – подготовка к сезону и стоящие перед «Зенитом» задачи в чемпионате и кубке»

Алексей Миллер провел рабочую встречу с Сергеем Семаком.

«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и главного тренера футбольного клуба «Зенит » Сергея Семака .

Главными темами встречи стали подготовка к новому футбольному сезону и стоящие перед командой задачи в чемпионате и кубке России», – говорится в сообщении клуба.

К посту прикрепили справку с перечислением трофеев «Зенита» и упоминанием о сотрудничестве с «Газпромом ».