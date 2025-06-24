Дьокереш может не явиться на предсезонку «Спортинга» из-за конфликта с клубом. Форвард интересен «Арсеналу» и «Ювентусу»

Виктор Дьокереш может не вернуться в расположение «Спортинга».

Ранее сообщалось , что шведский нападающий зол на «Спортинг» из-за нарушения договоренности и заявил клубу, что больше не будет играть за португальскую команду.

По данным A Bola, Дьокереш рассматривает возможность неявки на предсезонную подготовку «Спортинга», которая стартует 1 июля. Сейчас 27-летний игрок находится в расположении сборной Швеции.

Виктор по-прежнему интересен «Арсеналу» и «Ювентусу», но «Спортинг» не получал от них официальных предложений.

В 33 матчах завершившегося сезона чемпионата Португалии Дьокереш забил 39 голов и отдал 7 результативных передач. Его статистику можно найти здесь .