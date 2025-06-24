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Хара, Торнтон и Кит выбраны в Зал славы

Здено Хара, Джо Торнтон и Данкан Кит выбраны в Зал хоккейной славы.

Стали известны имена новых членов Зала хоккейной славы в Торонто. Одним из экс-игроков, выбраных в этом году, также стал Александр Могильный.

Экс-защитник Здено Хара играл в НХЛ за «Айлендерс», «Оттаву», «Бостон» и «Вашингтон». Он набрал 680 (209+471) очков в 1680 играх. В 2011 году он выиграл Кубок Стэнли. 

Экс-нападающий Джо Торнтон набрал 1539 (430+1109) очков в НХЛ в 1714 играх за «Брюинс», «Сан-Хосе» и «Флориду». В составе сборной Канады он выиграл золото на Олимпийских играх 2010 года.

Экс-защитник Данкан Кит – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2010, 2013 и 2015). Он играл в НХЛ за «Блэкхокс» и «Эдмонтон» и набрал 646 (106+540) очков в 1256 играх регулярного чемпионата в карьере. В составе сборной Канады он выиграл золото на Олимпийских играх 2010 года и Олимпиаде-2014. 

В Зал славы также вошли экс-хоккеистки Дженнифер Боттерилл и Брианна Деккер. В категории «строители» включены Джек Паркер и Даниэль Соважо.

Церемония включения новых членов Зала славы запланирована на 10 ноября.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
Зал хоккейной славы
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Брианна Деккер
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