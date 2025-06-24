Фетисов о «Витязе»: «Он никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Мы «Спартак» в свое время из лиги выгнали»
Вячеслав Фетисов считает, что «Витязь» – небольшая потеря для российского хоккея.
Ранее стало известно, что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.
«Витязь» никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить.
Мы «Спартак» в свое время из лиги выгнали. Ну, будем, наверное, сожалеть, особенно те, кто переживал за «Витязь», но жизнь продолжается», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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