Фетисов о «Витязе»: «Он никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Мы «Спартак» в свое время из лиги выгнали»

Вячеслав Фетисов считает, что «Витязь» – небольшая потеря для российского хоккея.

Ранее стало известно , что подмосковный клуб покинет КХЛ и будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

«Витязь » никому не нужен, о каких серьезных потерях для российского хоккея можно говорить? Так произошло, будем помнить.

Мы «Спартак » в свое время из лиги выгнали. Ну, будем, наверное, сожалеть, особенно те, кто переживал за «Витязь», но жизнь продолжается», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.