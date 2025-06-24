«Европейский футбол переоценен. Когда дела идут не очень хорошо, европейцы начинают оправдываться: жара, конец сезона... Футбол не принадлежит им». Зико о жалобах на условия КЧМ

Зико заявил, что европейский футбол переоценен.

Бывший полузащитник сборной Бразилии высказался об этом на фоне дискуссий о том, что клубный чемпионат мира в США проходит в конце сезона в жаркую погоду.

«Европейский футбол переоценен. Этому нужно положить конец. Футбол не принадлежит Европе.

Когда дела идут не очень хорошо, европейцы начинают придумывать оправдания. Похоже, они не знают, как играть в неблагоприятных условиях. Когда что-то идет не так, начинаются разговоры о жаре, концовке сезона... Мы все делали то же самое, и никого из нас это не беспокоило, никто не жаловался и не оправдывался, когда проигрывал.

Европейские команды – это настоящие сборные мира. Сколько испанцев в «Реале »? Сколько англичан в «Ман Сити »? Сколько немцев в «Баварии»? «Фламенго » в той же ситуации, за клуб играют уругвайцы, чилийцы, бразильцы.

Суть в том, что все здоровы и в форме для того, чтобы сделать свое дело», – заявил экс-тренер ЦСКА.

Мареска про 37 °С в Филадельфии: «Невозможно тренироваться, занятие было очень коротким. Всегда стараюсь избегать оправданий, но работать при такой температуре сложно»

«Не могу представить себе площадку НБА с дырами. Мы играем на стадионах, где мяч похож на кролика. ФИФА должна это учесть». Энрике о полях на КЧМ в США