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«ПСЖ» поздравил Месси с 38-летием: «Увидимся в воскресенье»

«ПСЖ» поздравил Лионеля Месси с днем рождения.

Аргентинцу, выступавшему за парижан с 2021 по 2023 год, исполнилось 38 лет. Сейчас он играет за «Интер Майами».

«С днем рождения, Лионель Месси! Увидимся в воскресенье», – говорится в сообщении чемпионов Франции.

«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в плей-офф клубного чемпионата мира 29 июня.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер &laquo;ПСЖ&raquo;
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