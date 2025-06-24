«ПСЖ» поздравил Месси с 38-летием: «Увидимся в воскресенье»
«ПСЖ» поздравил Лионеля Месси с днем рождения.
Аргентинцу, выступавшему за парижан с 2021 по 2023 год, исполнилось 38 лет. Сейчас он играет за «Интер Майами».
«С днем рождения, Лионель Месси! Увидимся в воскресенье», – говорится в сообщении чемпионов Франции.
«ПСЖ» и «Интер Майами» встретятся в плей-офф клубного чемпионата мира 29 июня.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «ПСЖ»
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