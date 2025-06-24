«Витязь» частично погасил долг по зарплате хоккеистам за сезон‑2024/25: «Планируется, что после продажи всех игроков клуб сможет погасить долги в полном объеме»

«Витязь» частично погасил долг хоккеистам по зарплате за концовку сезона‑2024/25.

Об этом «Матч ТВ » рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Действительно, «Витязь » сейчас имеет задолженности перед игроками, выступавшими за команду в прошлом сезоне. Однако клуб устроил массовую распродажу игроков, а вырученные за них деньги пустил на погашение долгов перед хоккеистами.

Планируется, что после продажи всех игроков клуб сможет погасить долги в полном объеме», – заявил источник.