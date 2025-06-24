«Витязь» частично погасил долг по зарплате хоккеистам за сезон‑2024/25: «Планируется, что после продажи всех игроков клуб сможет погасить долги в полном объеме»
«Витязь» частично погасил долг хоккеистам по зарплате за концовку сезона‑2024/25.
Об этом «Матч ТВ» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Действительно, «Витязь» сейчас имеет задолженности перед игроками, выступавшими за команду в прошлом сезоне. Однако клуб устроил массовую распродажу игроков, а вырученные за них деньги пустил на погашение долгов перед хоккеистами.
Планируется, что после продажи всех игроков клуб сможет погасить долги в полном объеме», – заявил источник.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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