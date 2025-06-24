Доннарумма о матче против «Интера» Месси в 1/8 финала КЧМ: «Лионель – величайший игрок мира и прекрасный друг, нам повезло играть с ним. Но «ПСЖ» должен победить»

Джанлуиджи Доннарумма высказался об игре против Лионеля Месси в 1/8 финала КЧМ.

«ПСЖ» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира, заняв первое место в группе B. В 1/8 финала парижане сыграют с «Интер Майами », который финишировал вторым в группе A.

Напомним, Месси, играющий в составе клуба из Флориды, выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.

«Лионель – прекрасный друг, он потрясающий, он величайший игрок в мире. Нам посчастливилось играть с ним, это было потрясающе. Для меня это были фантастические два года. Но теперь наша команда должна победить», – сказал вратарь «ПСЖ » в интервью DAZN.

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