Доннарумма о матче против «Интера» Месси в 1/8 финала КЧМ: «Лионель – величайший игрок мира и прекрасный друг, нам повезло играть с ним. Но «ПСЖ» должен победить»
Джанлуиджи Доннарумма высказался об игре против Лионеля Месси в 1/8 финала КЧМ.
«ПСЖ» вышел в плей-офф клубного чемпионата мира, заняв первое место в группе B. В 1/8 финала парижане сыграют с «Интер Майами», который финишировал вторым в группе A.
Напомним, Месси, играющий в составе клуба из Флориды, выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год.
«Лионель – прекрасный друг, он потрясающий, он величайший игрок в мире. Нам посчастливилось играть с ним, это было потрясающе. Для меня это были фантастические два года. Но теперь наша команда должна победить», – сказал вратарь «ПСЖ» в интервью DAZN.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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