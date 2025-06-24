Уильямс сообщил «Атлетику» о желании перейти в «Барсу». Басконцы не будут препятствовать уходу Нико, но хотят всю сумму отступных – 62 млн евро

Нико Уильямс намерен перейти в «Барселону».

Вингер сообщил «Атлетику » о желании перейти в каталонский клуб, сообщил журналист El Chiringuito Эду Веласко.

Басконцы не собираются препятствовать уходу 22-летнего испанца, но хотят получить от «Барселоны» всю сумму отступных – 62 млн евро .

В 29 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Уильямс забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь .