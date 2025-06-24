Уильямс сообщил «Атлетику» о желании перейти в «Барсу». Басконцы не будут препятствовать уходу Нико, но хотят всю сумму отступных – 62 млн евро
Нико Уильямс намерен перейти в «Барселону».
Вингер сообщил «Атлетику» о желании перейти в каталонский клуб, сообщил журналист El Chiringuito Эду Веласко.
Басконцы не собираются препятствовать уходу 22-летнего испанца, но хотят получить от «Барселоны» всю сумму отступных – 62 млн евро.
В 29 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Уильямс забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?15897 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости