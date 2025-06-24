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  • Уильямс сообщил «Атлетику» о желании перейти в «Барсу». Басконцы не будут препятствовать уходу Нико, но хотят всю сумму отступных – 62 млн евро
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Уильямс сообщил «Атлетику» о желании перейти в «Барсу». Басконцы не будут препятствовать уходу Нико, но хотят всю сумму отступных – 62 млн евро

Нико Уильямс намерен перейти в «Барселону».

Вингер сообщил «Атлетику» о желании перейти в каталонский клуб, сообщил журналист El Chiringuito Эду Веласко.

Басконцы не собираются препятствовать уходу 22-летнего испанца, но хотят получить от «Барселоны» всю сумму отступных – 62 млн евро.

В 29 матчах завершившегося сезона Ла Лиги Уильямс забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Diario Sport
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