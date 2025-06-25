«Челси» вышел в плей-офф КЧМ и сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала.

Лондонцы обыграли тунисский «Эсперанс » (3:0) в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира в США.

Команда Энцо Марески заняла 2-е место в группе D с 6 очками в 3 матчах, пропустив вперед бразильский «Фламенго» (7 очков).

В 1/8 финала «Челси » встретится с победителем группы С – португальской «Бенфикой».