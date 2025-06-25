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«Челси» вышел в плей-офф КЧМ и сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала

«Челси» вышел в плей-офф КЧМ и сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала.

Лондонцы обыграли тунисский «Эсперанс» (3:0) в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира в США. 

Команда Энцо Марески заняла 2-е место в группе D с 6 очками в 3 матчах, пропустив вперед бразильский «Фламенго» (7 очков). 

В 1/8 финала «Челси» встретится с победителем группы С – португальской «Бенфикой». 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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