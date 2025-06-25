«Челси» вышел в плей-офф КЧМ и сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала
«Челси» вышел в плей-офф КЧМ и сыграет с «Бенфикой» в 1/8 финала.
Лондонцы обыграли тунисский «Эсперанс» (3:0) в третьем туре группового этапа клубного чемпионата мира в США.
Команда Энцо Марески заняла 2-е место в группе D с 6 очками в 3 матчах, пропустив вперед бразильский «Фламенго» (7 очков).
В 1/8 финала «Челси» встретится с победителем группы С – португальской «Бенфикой».
Что теперь будет с «Торпедо»?16741 голос
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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