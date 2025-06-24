Бабаев о снятии «Витязя»: «Остается много неприятных для КХЛ вопросов. Почему игроки до сих пор числятся за клубом, зачем дана еще неделя? Они должны быть свободными агентами»

Шуми Бабаев рассказал, как ситуация с «Витязем» отражается на игроках.

Сегодня стало известно, что «Витязь» не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26.

– Эпоха «Витязя», скорее всего, закончилась на ближайшее время. Я пока не вижу способов, чтобы команда возродилась. Надеюсь, кто-то на их месте будет, но уже не в этом году.

И что-то здесь не то, потому что заявки на сезон были поданы давно и были гарантии от определенных структур, которые сотрудничают с «Витязем ». Зачем тогда было брать гарантии еще весной, чтобы потом от них отказывались? Надо было это делать раньше, потому что сейчас все поставлены в не очень хорошую ситуацию.

Понятно, руководители «Витязя» пытались спасти команду, но сейчас не то время, когда легко найти два миллиарда рублей. Учитывая, что у клуба еще были долги по зарплате и во всему.

Во-первых, хочется понять, почему если «Витязь» не принимает участие в следующем сезоне, то игроки до сих пор числятся за клубом. Зачем ему дана еще одна неделя? С сегодняшнего дня игроки должны быть неограниченно свободными агентами. Но мы еще неделю должны думать о том, что случится дальше, кто и сколько заберет игроков помимо нашей воли.

Во-вторых, почему клубу было разрешено менять и продавать игроков, несмотря на то, что не выплачена последняя заработная плата. В случае если зарплату не выплатят, то получается, что все эти обмены нелегитимны. Эти игроки должны быть НСА, так как перед ними не выполнены условия предыдущего клуба.

Поэтому остается много неприятных для КХЛ вопросов и в ближайшее время хочется получить на них ответы. Но мы видим, что все ловят тишину и думают, что это все уйдет втихую. То, что «Витязя» больше не будет, это очень плохо и для КХЛ, и для хоккея, и вообще для спорта.

– Ваши игроки, которые остались в «Витязе», – это Сергей Калинин, Иван Чехович, Егор Рыков?

– Рыков – неограниченно свободный агент. Заседу продали в Хабаровск. Остаются Чехович, Дарьин и Калинин. Дело в чем: игроки находятся на контрактах с «Витязем», клуб сказал, что играть не будет, КХЛ разрешила хоккеистов продавать, но их не отпускает. Я сегодня хотел увидеть, что все игроки получили статус неограниченно свободных агентов. И все агенты этого ждут, чтобы могли со своими игроками работать.

Но лига создает такую ситуацию, когда до 1 июля мы должны чего-то еще ждать, хотя уже «Витязя» не будет. И потом остается месяц, чтобы найти команду, а все знают, как тяжело это сделать. Те условия, в которые нас поставили, неправильные.

И если все задолженности «Витязя» перед игроками не будут погашены, то мы должны идти бороться за то, чтобы все сделки по продажам были аннулированы, – сказал агент Шуми Бабаев .

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