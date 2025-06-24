Александер Секулич возглавил «Зенит»
Словенский специалист стал главным тренером клуба из Санкт-Петербурга.
«Зенит» заключил контракт с Александером Секуличем. Соглашение рассчитано на сезон-2025/26 с возможностью продления по схеме «1+1».
С 2022 по 2024 год специалист работал в «Локомотиве-Кубань» и дошел с командой до финала Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23, а также завоевал «серебро» на Суперкубке 2023 года.
С 2020 года 47-летний тренер возглавляет сборную Словении. Под руководством Секулича национальная команда впервые квалифицировалась на Олимпиаду и сразу же дошла до полуфинала на Играх в Токио.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Зенита»
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