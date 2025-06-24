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  • Бездомный проник в номер защитника «Флуминенсе» Игнасио в американском отеле и уснул там. Мужчину нашли и выгнали, никто не пострадал
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Бездомный проник в номер защитника «Флуминенсе» Игнасио в американском отеле и уснул там. Мужчину нашли и выгнали, никто не пострадал

Бездомный мужчина проник в номер участника клубного ЧМ в США и уснул там.

Инцидент произошел в расположении «Флуминенсе» в городе Колумбия в Южной Каролине, где бразильский клуб разместился на время клубного чемпионата мира.

Бездомный мужчина сумел обойти охрану, проник в отель команды и попал в номер защитника Игнасио. Игрок пришел в свой номер, но не смог войти в него, так как дверь была закрыта. Войдя в номер, сотрудники службы безопасности обнаружили спящего бездомного.

Мужчина ничего не украл и не испортил в номере, никто не пострадал. Его выгнали из отеля, а охрану усилили.

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Globo Esporte
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