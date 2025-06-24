«Сочи» попросил КХЛ согласовать присутствие болельщиков в атрибутике «Витязя» на своих играх: «Верим, что «Витязь» вернется! Нам всем этого хочется!»

«Сочи» пригласил болельщиков в атрибутике «Витязя» на свои матчи в знак поддержки.

Сегодня КХЛ объявила, что подмосковный клуб не сыграет в следующем сезоне. Ранее стало известно, что подмосковный клуб будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

«Когда с радаров пропадают спортивные клубы, это всегда грустно. Ну, потому что за каждым – история, победы и поражения, верные фанаты, семейные предания и даже привычки.

Да, иногда люди болеют за тот или иной клуб просто по привычке. Это нормально. У подмосковного «Витязя» не слишком долгая история, нет больших трофеев и многомиллионной армии болельщиков. Но от этого известие о том, что команда не сыграет в предстоящем сезоне КХЛ, не становится менее печальным.

И сейчас совсем не хочется говорить «были» – про историю, успехи и болельщиков. Мы верим, что в истории «Витязя» не поставлена точка. И мы будем искренне ждать возвращения команды. Мы не хотим, чтобы в России умирали спортивные клубы.

В знак нашей поддержки мы будем рады видеть всех болельщиков «Витязя» на наших матчах в московском регионе. Приходите на игры «леопардов» в атрибутике любимого «Витязя», нам будет дико приятно. Правда.

Со своей стороны, «Сочи » направит официальное обращение в КХЛ с просьбой согласовать присутствие болельщиков в атрибутике «Витязя » на матчах нашей команды в московском регионе.

Верим, что «Витязь» вернется! Нам всем в Сочи этого хочется!» – говорится в заявлении «Сочи».