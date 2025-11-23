Перес о Тебасе и Ла Лиге: «Футболом управляют те, кто хочет защитить свои привилегии. «Реал» – единственный клуб, способный этому противостоять, на нас не надавить проблемами с регистрацией»

Флорентино Перес: «Реал» – единственный клуб, способный бороться с Ла Лигой.

Флорентино Перес обвинил Ла Лигу и Хавьера Тебаса в попытках навредить «Реалу».

«Ненормально, что Ла Лига выделяет деньги на спонсирование СМИ. Некоторые из них были созданы с целью навредить «Реалу », как Relevo. И еще большее беспокойство вызывает то, что они делают это тайно. Президент [Хавьер Тебас ] отказался предоставить нам эту информацию.

Также ненормально, что Ла Лига продолжает терять миллионы евро из-за банкротства музея легенд, который призван оправдать инвестиции СМИ. В конце концов, ненормально, что футболом управляют те, кто стремится лишь защитить свои привилегии. Позже я расскажу об этом подробнее, но сейчас объясню, почему «Реал» должен возглавить борьбу.

«Реал», возможно, единственный клуб в Европе, обладающий достаточной силой, чтобы противостоять этому. Число болельщиков «Реала» в мире превышает население Евросоюза. Мы самый титулованный и престижный клуб в финансовом плане. И наша сила в том, что мы большая семья, объединенная ценностями, основанными на истории «Реала».

Бояться нечего. Мы соблюдаем все условия. На нас невозможно давить проблемами с регистрацией игроков. К сожалению, этого нельзя сказать о большинстве клубов. Многие из них сводят концы с концами. Все мы знаем, особенно в Ла Лиге, что жизнь становится проще, если они подчиняются решениям президента», – сказал президент «Реала», выступая на генеральной ассамблее клуба.