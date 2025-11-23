«Спартак» об избиении фаната ЦСКА: «Содействуем правоохранительным органам. Вместе с тем считаем, что клубы должны работать с болельщиками в вопросах поведения на гостевых матчах»

«Спартак» о драке после дерби: наш стадион – не место для насилия.

«Спартак» заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами по драке болельщиков после дерби с ЦСКА.

В субботу «Спартак» одержал домашнюю победу в дерби в 16-м туре Мир РПЛ (1:0).

После матча возле «Лукойл Арены » болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку .

«В случившемся после матча «Спартак» – ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие.

Наш стадион – не место для насилия! Вместе с тем, мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», – сообщила пресс-служба «Спартака ».