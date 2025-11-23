Киву о матче с «Миланом»: «В дерби нет фаворитов, игра начинается с 0:0. «Интер» знает, чего хочет, три очка – это всегда три очка»

Кристиан Киву: в дерби «Интера» и «Милана» нет фаворитов.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от дерби с «Миланом ».

23 ноября «Интер » сыграет с «Миланом» в 12-м туре Серии А.

«Этот матч великолепен, потому что он отличается от других, в нем есть соперничество, традиции и все, чем являются эти две команды для этого города и на международном уровне. Три очка – это всегда победа, и мы понимаем, что это значит для болельщиков, мы знаем, как им важно, чтобы понедельник прошел спокойно. Мы знаем, чего хотим добиться.

Мы знаем, что еще рано [подводить итоги], а три очка – это всегда три очка, независимо от того, против кого вы играете. Но этот день не будет обычным, и мы это знаем. Нужно выходить на поле с должным напряжением, даже в таких топ-матчах. К счастью, чемпионат длится 38 туров, и у нас есть время».

О «Милане»

«Мы знаем уровень игроков «Милана», они могут быть смертельно опасны. Это не означает, что мы должны полностью изменить наш план. Нам нужно разобраться в моментах и хорошо подготовить команду. Мы все знаем, что делает Макс [Аллегри ]. То, что он выиграл много трофеев – не совпадение. Он мотиватор, у него есть опыт, и в то же время он полагается на качества своих игроков и умудряется донести до них очень многое. Мы ожидаем чего-то другого, чем обычно, но мы должны быть очень осторожны и готовы сделать больше, чем подготовили. Иногда нужно уметь страдать, если это необходимо, но также важно уметь доминировать», – сказал Киву.