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  • Жером Ротен: «Хочу, чтобы «ПСЖ» задал Месси хорошую трепку. Там сейчас настоящая команда, которая выглядит цельно, уважает клуб и фанатов. Какая же прекрасная история!»
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Жером Ротен: «Хочу, чтобы «ПСЖ» задал Месси хорошую трепку. Там сейчас настоящая команда, которая выглядит цельно, уважает клуб и фанатов. Какая же прекрасная история!»

Жером Ротен хочет, чтобы «ПСЖ» наказал Лионеля Месси за его отношение к клубу.

«Не знаю, как назвать этот матч, реванш ли это. Но какая же прекрасная история! Мы не думали, что все так закончится. Даже он сам думал, что завершит карьеру вдали от «ПСЖ». Но не повезло, первый же крупный турнир, первый же розыгрыш клубного чемпионата мира – и ты встречаешься с чемпионом Европы, «ПСЖ».

Но для «ПСЖ» это лучший способ показать, что клуб вырос с тех пор, как Месси ушел. Тем более сегодня у клуба есть настоящий костяк, настоящая команда. Команда, которая выглядит цельно, уважает своих болельщиков, уважает свой клуб.

Уже только поэтому я хочу, чтобы «ПСЖ» задал Лео Месси и «Интер Майами» хорошую трепку», – сказал бывший полузащитник парижан.

Парижане и «Интер Майами» встретятся в плей-офф клубного ЧМ 29 июня.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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