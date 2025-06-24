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22 команды сыграют в КХЛ в сезоне-2025/26 – это повторение антирекорда лиги

В КХЛ будет повторен антирекорд лиги по числу участников.

Сегодня стало известно, что «Витязь» не сыграет в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2025/26. 

В ближайшем сезоне примут участие 22 команды. Это повторение антирекорда лиги, установленного в сезоне-2022/23.

Наибольшее число клубов в лиге было в сезоне-2016/17 (29 команд).

«Витязь» – все. Каким мы запомнили его в КХЛ

❓10 вопросов к КХЛ после краха «Витязя»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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