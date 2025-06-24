«Краснодар» предложил 3 млн евро за лучшего ассистента Лиги 1 Перрена. «Осер» хочет больше, переговоры продолжаются
«Краснодар» пытается подписать лучшего ассистента чемпионата Франции.
Чемпион России предложил 3 млн евро за Гаэтана Перрена из «Осера», сообщает L’Équipe.
Французский клуб отклонил это предложение, но продолжает обсуждать потенциальный трансфер вингера, чей контракт истекает через год.
Перрен забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в прошлом сезоне Лиги 1, став лучшим ассистентом турнира. Статистику 29-летнего француза можно изучить здесь.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: L’Équipe
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