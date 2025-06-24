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«Витязь» не сыграет в сезоне КХЛ-2025/26. Лига рассмотрит перевод «Лады» в Западную конференцию

«Витязь» не примет участия в КХЛ в следующем сезоне.

Подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона- 2025/26.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб будет расформирован из-за отсутствия финансирования.

В ближайшем сезоне Фонбет КХЛ примут участие 22 команды.

Совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников, после чего Правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе хоккейного клуба «Лада» из Восточной в Западную конференцию, отмечается в заявлении на сайте КХЛ.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КХЛ
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