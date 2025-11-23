РПЛ об избиении фаната ЦСКА: «Совместно со «Спартаком» разбираемся в обстоятельствах инцидента, включая последовательность событий перед конфликтом и причины его возникновения»

РПЛ вместе со «Спартаком» разбирается в драке фанатов после мачта с ЦСКА.

Пресс-служба Мир РПЛ прокомментировал драку болельщиков после матча 16-го тура «Спартак» – ЦСКА (1:0).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены » болельщики «Спартака » напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили : «Удивительно, как это возможно в РПЛ . Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку .

«Российская Премьер-лига совместно с футбольным клубом «Спартак» с использованием современных систем безопасности стадиона «Лукойл Арена » разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения.

Российская Премьер-лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования.

Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха», – сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

«Скоро узнаем, как работает Fan ID». Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА