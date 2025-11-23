  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РПЛ об избиении фаната ЦСКА: «Совместно со «Спартаком» разбираемся в обстоятельствах инцидента, включая последовательность событий перед конфликтом и причины его возникновения»
38

РПЛ об избиении фаната ЦСКА: «Совместно со «Спартаком» разбираемся в обстоятельствах инцидента, включая последовательность событий перед конфликтом и причины его возникновения»

РПЛ вместе со «Спартаком» разбирается в драке фанатов после мачта с ЦСКА.

Пресс-служба Мир РПЛ прокомментировал драку болельщиков после матча 16-го тура «Спартак» – ЦСКА (1:0).

В субботу после московского дерби возле «Лукойл Арены» болельщики «Спартака» напали на человека в шарфе ЦСКА и стали его бить. Армейцы заявили: «Удивительно, как это возможно в РПЛ. Схожие инциденты были и на центральных трибунах. Ждем оперативного разбирательства». МВД начало проверку.

«Российская Премьер-лига совместно с футбольным клубом «Спартак» с использованием современных систем безопасности стадиона «Лукойл Арена» разбираются во всех обстоятельствах произошедшего инцидента, включая последовательность событий, предшествовавших конфликту между некоторыми болельщиками, и причины его возникновения.

Российская Премьер-лига вместе с клубом готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам для установления всех участников происшествия для последующего принятия мер правового реагирования.

Мы считаем недопустимыми любые проявления насилия на стадионах и призываем болельщиков к уважительному отношению друг к другу. Стадион должен быть территорией развлечения и безопасного отдыха», – сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

«Скоро узнаем, как работает Fan ID». Фанаты «Спартака» избили болельщика ЦСКА

«Арсенал» против «Баварии» в Лиге чемпионов. Кто победит?2445 голосов
АрсеналАрсенал
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БаварияБавария
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
болельщики
logoСпартак
происшествия
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoЛукойл Арена
logoОрганизация РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» об избиении фаната ЦСКА: «Содействуем правоохранительным органам. Вместе с тем считаем, что клубы должны работать с болельщиками в вопросах поведения на гостевых матчах»
23 ноября, 12:02Видео
Депутат Журова об избиении фаната ЦСКА: «Мы Fan ID будем приплетать к каждому инциденту? Это же не на стадионе прошло. Система работает, я восхищена посещаемостью матча»
23 ноября, 11:43
Губерниев об избиении фаната ЦСКА после дерби со «Спартаком»: «Фанаты культивируют ненависть десятилетиями – мы думали, они чай с тортом пить будут? Не знаю, как можно было это допустить»
23 ноября, 10:52
Депутат Свищев об избиении фаната ЦСКА: «Fan ID не гарантирует недопуск беспорядков, это единичный случай. Эффективность налицо – раньше такие беспорядки были гораздо чаще»
23 ноября, 10:39
Депутат КПРФ Обухов об избиении болельщика ЦСКА: «Fan ID – не панацея, это облегчение для работы спецслужб. Атмосферу в обществе нужно менять, должны работать воспитательные институты»
23 ноября, 10:03
Главные новости
Мареска о 3:0: «Челси» хорошо играл даже 11 на 11. «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него»
вчера, 23:14
Кукурелья об Эстевао: «Он только сейчас приехал в Европу и, может, на пару лет отстает от Ямаля. Но у него особенный талант, сегодня он показал это»
вчера, 23:10
Флик обсудит с Араухо его удаление в матче с «Челси»: «Он не должен был действовать так. Это не та ситуация, но вышло так»
вчера, 22:54
У «Барсы» лишь одна победа над «Челси» в 10 последних матчах. Сегодняшнее поражение – крупнейшее для каталонцев от «синих»
вчера, 22:39
Фанаты Челси скандировали Ямалю «Ты просто дерьмовый Эстевао» во время матча с «Барсой»
вчера, 22:33
Флик о 0:3 с «Челси»: «Барса» слишком много теряла мяч и ошибалась в передачах. В меньшинстве нам было непросто. Тяжело войти в восьмерку лучших, но мы будем пытаться»
вчера, 22:24
Прервалась серия «Барсы» из 53 матчей подряд с голами. Каталонцы не забили «Челси»
вчера, 22:23
Лига чемпионов. «Челси» разгромил «Барселону», «Манчестер Сити» уступил «Байеру», «Ювентус» вырвал победу у «Буде-Глимт», «Наполи» одолел «Карабах»
вчера, 22:00
У «Челси» 9 побед в 11 последних играх, команда Марески не проигрывает 6 матчей подряд. Дальше – дерби с «Арсеналом»
вчера, 21:57
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ковач о 4:0 с «Вильярреалом»: «Первый гол, пенальти и удаление сыграли «Боруссии» на руку. Мы сохраняли концентрацию весь матч»
16 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
31 минуту назад
Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»
45 минут назад
Спаллетти о 3:2 с «Буде-Глимт»: «Я рад – в раздевалке я видел счастливые или более расслабленные лица. Нам говорили, что хозяевам легче дышать в таком климате, здесь нелегко»
вчера, 23:07
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
вчера, 22:48
«Ювентус» впервые выиграл в этой ЛЧ – 3:2 с «Буде-Глимт» в 5-м туре. Команда Спаллетти идет 21-й на данный момент
вчера, 22:07
«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вильярреал» – 4:0. Адейеми и Свенссон забили, у Гирасси дубль, Силва не реализовал пенальти
вчера, 22:01
«Наполи» обыграл «Карабах» – 2:0. Мактоминей забил, Кохальски отбил пенальти Хейлунда
вчера, 21:55
Хенесс о критике немецкого правительства: «Каждый день заголовки, скандалы. Медиа ведут себя так, будто их задача – раскручивать конфликт. Общество должно дать время тем, кого оно избрало»
вчера, 21:26
Надаль хотел бы стать президентом «Реала» в будущем: «Почему нет? Сейчас у клуба лучший глава, но никто не знает, что готовит будущее
вчера, 21:10