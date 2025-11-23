Ричардс о победном голе «Ньюкасла»: «Фола на Доннарумме нет. Недостаточный контакт со стороны Барнса. Джанлуиджи должен быть сильнее»

Майка Ричардс о голе «Ньюкасла»: фола на Доннарумме нет.

Бывший защитник «Манчестер Сити » Майка Ричардс оценил победный гол «Ньюкасла » и действия голкипера Джанлуиджи Доннаруммы .

«Манчестер Сити» в гостях уступил «Ньюкаслу» (1:2) в 12-м туре АПЛ . Полузащитник Харви Барнс сделал дубль. В случае с победным голом он контактировал с вратарем «горожан» перед взятием ворот. Главный судья Сэм Бэрротт не усмотрел фола в атаке, ВАР не вмешался.

Защитник «Сити» Рубен Диаш заявил после матча: «Игрок выталкивает нашего вратаря из ворот – никаких последствий. Раз такие правила, дайте и нам делать то же самое».

«Думаю, Доннарумма должен был быть сильнее в этом эпизоде.

Справедливости ради, учитывая слова Диаша, когда касаешься голкипера вот так, такие решения возможны. Я понимаю, что он говорит о последовательности [арбитров].

Мы видим Барнса рядом с вратарем, но каковы габариты Доннаруммы? Это было бы слишком легковесное нарушение. Недостаточный контакт. Нет фола», – сказал Ричардс.