5

Кононов о расширении Fan ID: «Сейчас много угроз и террористов, нужно учитывать происходящее в мире и политике. Но мне бы хотелось, чтобы болельщики могли брать билеты на любой матч без ограничений»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов связал возможное расширении использования Fan ID в российском футболе и других видах спорта с наличием «угроз и террористов».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах ведомства внедрить паспорт болельщика в различных видах спорта и других футбольных соревнованиях, помимо Мир РПЛ.

«Сейчас нужно учитывать то, что происходит в мире, в политике. Сейчас много угроз и террористов. Возможно, с этим связано желание расширить Fan ID. Потому что службы безопасности стадионов сейчас работают очень серьезно. Мне эта ситуация видится так.

Но лично мне бы хотелось, чтобы все стадионы заполнялись, а болельщики могли спокойно брать билеты на любой матч без всяких ограничений. Но на матчах Первой лиги и так болельщиков немного. Есть опасение, что это расширение ударит по посещаемости еще сильнее», – сказал Кононов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Fan ID
болельщики
Политика
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Кононов
logoТорпедо
logoПервая лига
