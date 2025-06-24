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Ирина Хавронина и Девид Нарижный будут тренироваться в группе Жулина («Р-Спорт»)

Ирина Хавронина и Девид Нарижный переходят в группу Александра Жулина.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее танцевальный дуэт тренировался у Дениса Самохина. На двух последних чемпионатах России они становились бронзовыми призерами. 

По информации источника, Нарижный сейчас работает на тренировках у Жулина, а Хавронина находится в отпуске. Решение о полноценной совместной работе с тренером будет принято позже. 

Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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logoАлександр Жулин
танцы на льду
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Денис Самохин
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