Ирина Хавронина и Девид Нарижный будут тренироваться в группе Жулина («Р-Спорт»)
Ирина Хавронина и Девид Нарижный переходят в группу Александра Жулина.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее танцевальный дуэт тренировался у Дениса Самохина. На двух последних чемпионатах России они становились бронзовыми призерами.
По информации источника, Нарижный сейчас работает на тренировках у Жулина, а Хавронина находится в отпуске. Решение о полноценной совместной работе с тренером будет принято позже.
Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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