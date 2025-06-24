Ирина Хавронина и Девид Нарижный будут тренироваться в группе Жулина («Р-Спорт»)

Ирина Хавронина и Девид Нарижный переходят в группу Александра Жулина.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее танцевальный дуэт тренировался у Дениса Самохина. На двух последних чемпионатах России они становились бронзовыми призерами.

По информации источника, Нарижный сейчас работает на тренировках у Жулина , а Хавронина находится в отпуске. Решение о полноценной совместной работе с тренером будет принято позже.

Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?