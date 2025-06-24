«Бенфика» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Бавария» сыграет с «Бенфикой» в 3-м туре группового этапа клубного ЧМ.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Okko покажет игру в прямом эфире.

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