«Бенфика» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Бавария» сыграет с «Бенфикой» в 3-м туре группового этапа клубного ЧМ.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Okko покажет игру в прямом эфире.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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