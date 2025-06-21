Экстрадиция Промеса, миллионы для судьи от боссов «Торпедо», назначение Челестини в ЦСКА, трансфер Виртца в «Ливерпуль», проблемы Ямаля с 29-летними девушками и другие новости

1. Квинси Промес, осужденный по делам о наркотрафике и нападении на двоюродного брата с ножом, экстрадирован в Нидерланды из Дубая. Бывший полузащитник «Спартака» уже прилетел в Амстердам и отправлен в центр содержания под стражей. Максимальный срок лишения свободы может составить 20 лет .

2. В МВД сообщили , что владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор Валерий Скородумов предлагали главному судье матчей с участием команды денежные вознаграждения в сумме свыше 1 млн рублей за обеспечение победы, назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Согласно инсайдам , речь идет об играх против «Родины», «Шинника» и «Урала». Максим Перезва, получив предложение, решил обратиться в правоохранительные органы.

3. Трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершит карьеру после сезона-2025/26. Фигуристка отметила: «На следующих Олимпийских играх в 2030 году мне будет 29, так что это невозможно».

4. ЦСКА объявил о назначении нового главного тренера – Фабио Челестини. Армейцы также вели переговоры с Лучано Спаллетти, Сержиу Консейсау, Дженнаро Гаттузо, Тиаго Моттой и другими известными специалистами, но кто-то им отказал, а от кого-то отказались сами .

5. Ламин Ямаль попал в сразу несколько историй из категории «светская хроника». Сперва в романе с лучшим дриблером Ла Лиги заподозрили 29-летнюю OnlyFans-модель Фати Васкес – девушке пришлось публично отрицать связь. Затем дала о себе знать экс-порноактриса Клаудия Бавель, уже попадавшая в скандалы с Икером Касильясом и Луишем Фигу: «У меня тысяча сообщений, где Ламин просит прийти к нему». Оправдываться пришлось уже самому Ямалю: «Я никогда ее не видел, живу с мамой, она не пускает женщин в дом».

6. «Ливерпуль» приобрел у «Байера» Флориана Виртца за 136 млн евро с учетом бонусов – это одна из крупнейших сделок в истории АПЛ и футбола в целом. Хавбек доволен : «Я хотел попробовать что-то совершенно новое, перейти в АПЛ». Также на подходе Милош Керкез из «Борнмута».

7. Агент Ивана Сергеева запросил 100 млн рублей за переход игрока в «Динамо». К тому же клубы договорились о трансфере за 300 млн рублей, но затем «Крылья Советов» захотели прописать дополнительные 50 млн в виде бонусов за результативные действия, что не устроило московскую команду.

8. Руководство «Витязя» сообщило хоккеистам о закрытии клуба. Собрание прошло 19 июня.

9. Джанлуиджи Буффон выступил против назначения Жозе Моуринью в сборную Италии, хотя Adidas был готов взять на себя часть зарплаты португальца. Экс-вратарь сборной, занимающий должность главы ее делегации, посчитал, что «команда лучше всего отреагирует на итальянскую легенду».

10. На клубном чемпионате мира по футболу «Челси» потерпел поражение от «Фламенго» (1:3), оставшись в меньшинстве из-за грубой игры Николаса Джексона через 4 минуты после выхода на замену. За счет этой победы бразильский клуб обеспечил себе первое место в группе.

«Бенфика» разгромила «Окленд Сити» (6:0), «Бавария» одолела «Бока Хуниорс» (2:1) и вышла в плей-офф .

11. «Газпром-Югра» разгромила «Ухту» (7:2) в 5-м матче финала чемпионата России по футзалу, счет в серии – 2-3. Следующую игру команды проведут 24 июня.

12. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле и теперь вернется в топ-10 мирового рейтинга.

13. Центр разрешения спортивных споров Канады удовлетворил апелляцию Николая Соренсена и снял санкции с фигуриста, ранее отстраненного за «сексуальное злоупотребление».

14. Календарь РПЛ-2025/26: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в 5-м туре, «Краснодар» примет петербуржцев в 9-м, красно-белые встретятся с «Динамо» в 8-м, с ЦСКА – в 11-м.

15. На дневное шоу Алины Загитовой «Ассоль» продано 1067 билетов за два дня. На вечерние – 153 и 25 билетов.

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