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Центр разрешения спортивных споров Канады удовлетворил апелляцию Соренсена и снял санкции с фигуриста, ранее отстраненного за «сексуальное злоупотребление»

Канадский фигурист Николай Соренсен обжаловал свое отстранение.

В январе 2024 года 35-летнего Соренсена, выступавшего в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри, обвинили в изнасиловании.

Инцидент произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. 

Канадская организация по борьбе с абьюзом в спорте Abuse-Free Sport дисквалифицировала Соренсена минимум на 6 лет за «сексуальное злоупотребление». ISU отстранил его от всех соревнований под своей эгидой на неопределенный срок. 

Арбитр Центра разрешения спортивных споров Канады (SDRCC) постановил, что Соренсен не может быть привлечен к ответственности за деяние, совершенное в 2012 году. 

Согласно позиции апеллянта, Универсальный кодекс поведения по предупреждению и пресечению жестокого обращения в спорте (UCCMS) не может в данном случае быть основанием для санкций, так как он был принят только в 2022 году; привлечь к ответственности можно только за действия, совершенные после подписания кодекса. 

Кроме того, Соренсен не был связан с канадским спортом в 2012 году – тогда он выступал за Данию. 

Апелляция фигуриста была удовлетворена, а санкции – сняты. Как сообщила журналист Кристин Бреннан, жертва предполагаемого изнасилования планирует дальше бороться за дисквалификацию Соренсена. 

Топ-фигуриста обвинили в изнасиловании: поводом стали его слова о девушках в спорте

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная Канады
Лоранс Фурнье-Бодри
Николай Соренсен
происшествия
танцы на льду
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