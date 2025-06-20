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Календарь РПЛ-2025/26: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в 5-м туре, «Краснодар» примет петербуржцев в 9-м, красно-белые встретятся с «Динамо» в 8-м, с ЦСКА – в 11-м

Мир РПЛ представила календарь на сезон-2025/26.

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 18 июля и завершится 17 мая. Зимняя пауза начнется после 18-го тура, который пройдет с 5 по 8 декабря. Турнир возобновится 27 февраля.

В первом туре пройдут следующие матчи: 

– «Зенит» – «Ростов»;

– «Спартак» – «Динамо» Махачкала;

– «Динамо» – «Балтика»;

– «Локомотив» – «Сочи»;

– «Ахмат» – «Рубин»;

– «Торпедо» – ЦСКА;

– «Пари НН» – «Краснодар»;

– «Акрон» – «Крылья Советов».

Во 2-м туре лиги действующий чемпион, «Краснодар», примет «Локомотив», в третьем – «Динамо», в девятом – «Зенит», в 14-м – «Спартак». С ЦСКА «быки» сыграют на выезде в 7-м туре. 

«Зенит» примет ЦСКА в 3-м туре, в 5-м встретится со «Спартаком», в 13-м – с «Динамо», в 14-м – с «Локомотивом». 

ЦСКА сыграет с «Динамо» на выезде в 5-м туре и примет «Спартак» в 11-м. 

«Спартак» проведет дерби с «Локомотивом» в 4-м туре, с «Динамо» – в 8-м. 

Полный календарь турнира можно найти по ссылке

Что теперь будет с «Торпедо»?424 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
logoпремьер-лига Россия
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