Календарь РПЛ-2025/26: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в 5-м туре, «Краснодар» примет петербуржцев в 9-м, красно-белые встретятся с «Динамо» в 8-м, с ЦСКА – в 11-м

Мир РПЛ представила календарь на сезон-2025/26.

Новый розыгрыш чемпионата России стартует 18 июля и завершится 17 мая. Зимняя пауза начнется после 18-го тура, который пройдет с 5 по 8 декабря. Турнир возобновится 27 февраля.

В первом туре пройдут следующие матчи:

– «Зенит» – «Ростов »;

– «Спартак» – «Динамо» Махачкала;

– «Динамо» – «Балтика »;

– «Локомотив» – «Сочи»;

– «Ахмат » – «Рубин »;

– «Торпедо» – ЦСКА;

– «Пари НН» – «Краснодар»;

– «Акрон» – «Крылья Советов».

Во 2-м туре лиги действующий чемпион, «Краснодар», примет «Локомотив», в третьем – «Динамо», в девятом – «Зенит», в 14-м – «Спартак». С ЦСКА «быки» сыграют на выезде в 7-м туре.

«Зенит» примет ЦСКА в 3-м туре, в 5-м встретится со «Спартаком», в 13-м – с «Динамо», в 14-м – с «Локомотивом».

ЦСКА сыграет с «Динамо» на выезде в 5-м туре и примет «Спартак» в 11-м.

«Спартак» проведет дерби с «Локомотивом» в 4-м туре, с «Динамо» – в 8-м.

Полный календарь турнира можно найти по ссылке .