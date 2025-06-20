Календарь РПЛ-2025/26: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в 5-м туре, «Краснодар» примет петербуржцев в 9-м, красно-белые встретятся с «Динамо» в 8-м, с ЦСКА – в 11-м
Новый розыгрыш чемпионата России стартует 18 июля и завершится 17 мая. Зимняя пауза начнется после 18-го тура, который пройдет с 5 по 8 декабря. Турнир возобновится 27 февраля.
В первом туре пройдут следующие матчи:
– «Зенит» – «Ростов»;
– «Спартак» – «Динамо» Махачкала;
– «Динамо» – «Балтика»;
– «Локомотив» – «Сочи»;
– «Торпедо» – ЦСКА;
– «Пари НН» – «Краснодар»;
– «Акрон» – «Крылья Советов».
Во 2-м туре лиги действующий чемпион, «Краснодар», примет «Локомотив», в третьем – «Динамо», в девятом – «Зенит», в 14-м – «Спартак». С ЦСКА «быки» сыграют на выезде в 7-м туре.
«Зенит» примет ЦСКА в 3-м туре, в 5-м встретится со «Спартаком», в 13-м – с «Динамо», в 14-м – с «Локомотивом».
ЦСКА сыграет с «Динамо» на выезде в 5-м туре и примет «Спартак» в 11-м.
«Спартак» проведет дерби с «Локомотивом» в 4-м туре, с «Динамо» – в 8-м.
Полный календарь турнира можно найти по ссылке.