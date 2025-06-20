Гаттузо и Мадзарри были готовы возглавить ЦСКА. Клуб отказался – искал тренера «с актуальными победными результатами» («Чемпионат»)
Дженнаро Гаттузо и Вальтер Мадзарри могли возглавить ЦСКА.
По информации «Чемпионата», руководство московского клуба контактировало с этими специалистами во время поиска нового главного тренера. Оба согласились возглавить армейцев, но ЦСКА в итоге отказался от их кандидатур: клуб искал тренера «с актуальными победными результатами».
Сегодня главным тренером москвичей стал Фабио Челестини.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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