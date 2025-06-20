Гаттузо и Мадзарри были готовы возглавить ЦСКА. Клуб отказался – искал тренера «с актуальными победными результатами» («Чемпионат»)

Дженнаро Гаттузо и Вальтер Мадзарри могли возглавить ЦСКА.

По информации «Чемпионата», руководство московского клуба контактировало с этими специалистами во время поиска нового главного тренера. Оба согласились возглавить армейцев, но ЦСКА в итоге отказался от их кандидатур: клуб искал тренера «с актуальными победными результатами».

Сегодня главным тренером москвичей стал Фабио Челестини .

Гаттузо возглавил сборную Италии 15 июня.