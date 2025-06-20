Экс-порноактриса Бавель о Ямале: «У меня есть тысяча сообщений, где он просит меня прийти к нему и на частные вечеринки. Ламин говорил, что разрешает мне быть с ним, даже если он и младше»

Экс-порноактриса Бавель рассказала, что Ламин Ямаль забрасывал ее сообщениями.

«У меня есть тысяча сообщений от него, в которых он просит меня прийти к нему, предлагает мне пойти на частные вечеринки, которые он организует.

У меня есть куча аудиозаписей, на которых он говорит мне, что разрешает мне быть с ним, даже если он и младше, так что не сомневайтесь.

Но у меня есть и тысяча сообщений, в которых я говорю ему, что не хочу встречаться с несовершеннолетним», – сообщила Клаудия Бавель в разговоре с TardeAR.

Вероятно, таким образом девушка отреагировала на слухи о романе 17-летнего вингера «Барселоны» с 29-летней инфлюэнсером и OnlyFans-моделью Фати Васкес.

Клаудия уточнила, что Ямаль впервые написал ей сообщение через общего друга. По ее словам, это было примерно в сентябре 2024 года. Бывшая порноактриса утверждает, что встречалась с футболистом на каких-то вечеринках, но никогда лично с ним не говорила.

Бавель, которой сейчас 29 лет, ранее была участницей скандальной истории с Икером Касильясом и Луишем Фигу . Она рассказала о связи с бывшим вратарем «Реала», а затем в эфире Telecinco заявила, что на том же мероприятии, где ее видели с Касильясом, Фигу предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером. Позднее, когда Фигу пригрозил судебным иском, Клаудия отказалась от этих слов.

Ямаль отдыхал с 29-летней OnlyFans-моделью и инфлюэнсером Васкес в Италии. Девушка опровергла слухи о романе с 17-летним игроком «Барсы» и пригрозила судом из-за угроз в соцсетях