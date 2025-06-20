Виртц о переходе в «Ливерпуль»: «Очень счастлив и горд, наконец-то это свершилось. Я хотел попробовать что-то совершенно новое, перейти в АПЛ. Надеюсь сделать все, что в моих силах»

Флориан Виртц высказался о переходе в «Ливерпуль».

Сегодня английский клуб объявил о трансфере полузащитника «Байера» за 136 миллионов евро с учетом бонусов.

«Я очень счастлив и горд. Я долго ждал – и наконец-то это свершилось, я по-настоящему счастлив. Я очень рад, что впереди меня ждет новое приключение. Это также было важным моментом в моих мыслях: я хотел попробовать что-то совершенно новое, покинуть Бундеслигу и перейти в Премьер-лигу.

Посмотрим, как я смогу проявить себя там. Я надеюсь, что смогу сделать все, что в моих силах. Я также говорил с некоторыми игроками, которые играли там, и они сказали мне, что это идеальное место для меня, каждое поле идеально, можно наслаждаться каждой игрой. Я с нетерпением жду своего первого матча», – сказал Виртц .