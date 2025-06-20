Беларусь заинтересована в общем чемпионате с Россией, заявил министр Ковальчук: «Нужно обсудить это с УЕФА. Есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо»
– Была идея организовать объединенный чемпионат России и Беларуси. Сегодня подобное возможно?
– Мы разговаривали на эту с Михаилом Владимировичем [Дегтяревым], знаю, что и на уровне футбольных федераций такие разговоры идут.
Но мы пришли к выводу, что нужна третья сторона – мы, Беларусь и Россия, должны вместе с УЕФА обсудить это.
Мы заинтересованы в этом, есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо», где есть ажиотаж, трибуны заполнены каждый матч. Играем с сильными соперниками, растем рядом с вами, потому что Россия – великая хоккейная держава, лидер мирового хоккея.
– Возможно ли проведение футбольного турнира с участием чемпионов и обладателей Кубков Беларуси и России? Будет четыре команды, например, зимой, летом?
– Хорошая идея, надо подумать над этим, – сказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.