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Беларусь заинтересована в общем чемпионате с Россией, заявил министр Ковальчук: «Нужно обсудить это с УЕФА. Есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо»

Министр спорта Беларуси высказался за объединенный чемпионат с Россией.

– Была идея организовать объединенный чемпионат России и Беларуси. Сегодня подобное возможно?

– Мы разговаривали на эту с Михаилом Владимировичем [Дегтяревым], знаю, что и на уровне футбольных федераций такие разговоры идут.

Но мы пришли к выводу, что нужна третья сторона – мы, Беларусь и Россия, должны вместе с УЕФА обсудить это.

Мы заинтересованы в этом, есть пример КХЛ, где играет минское «Динамо», где есть ажиотаж, трибуны заполнены каждый матч. Играем с сильными соперниками, растем рядом с вами, потому что Россия – великая хоккейная держава, лидер мирового хоккея.

– Возможно ли проведение футбольного турнира с участием чемпионов и обладателей Кубков Беларуси и России? Будет четыре команды, например, зимой, летом?

– Хорошая идея, надо подумать над этим, – сказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.  

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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