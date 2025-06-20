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«Ливерпуль» согласовал трансфер Керкеза с «Борнмутом» за 40 млн фунтов, контракт – на 5 лет (The Athletic)

«Ливерпуль» согласовал условия трансфера Милоша Керкеза из «Борнмута».

«Сделка обойдется примерно в 40 миллионов фунтов. Стороны перешли к этапу оформления документов.

Ожидается, что игрок сборной Венгрии пройдет медицинское обследование на следующей неделе и подпишет с «Ливерпулем» контракт сроком на пять лет», – написал журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Фабрицио Романо уточняет, что медосмотр запланирован на вторник.

В минувшем сезоне АПЛ 21-летний Керкез провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Дэвида Орнштейна в X
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