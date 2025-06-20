Трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершит карьеру после сезона-2025/26
Каори Сакамото сообщила, что следующий сезон станет для нее последним в карьере.
«В спорте мне осталось меньше года. На следующих Олимпийских играх в 2030 году мне будет 29, так что это невозможно.
Я закончу, когда мне исполнится 26», – сказала японская фигуристка.
Сакамото 25 лет, она является трехкратной чемпионкой мира, бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Kanaloco
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