Трехкратная чемпионка мира Каори Сакамото завершит карьеру после сезона-2025/26

Каори Сакамото сообщила, что следующий сезон станет для нее последним в карьере.

«В спорте мне осталось меньше года. На следующих Олимпийских играх в 2030 году мне будет 29, так что это невозможно.

Я закончу, когда мне исполнится 26», – сказала японская фигуристка.

Сакамото 25 лет, она является трехкратной чемпионкой мира, бронзовым призером Олимпиады-2022 в Пекине.