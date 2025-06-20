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Дмитрий Васильев: «Я возмущен, что сейчас в обиходе много английских слов. Я исключительно за русские аналоги, необходимо их и применять»

Дмитрий Васильев недоволен большим количеством английских слов в русской речи.

«Я возмущен, что сейчас в обиходе много английских слов. Даже таких, которые я не понимаю. Они с такой скоростью появляются. У меня с английским языком все неплохо, но я все равно не понимаю, зачем такое засилье английских слов и фраз. Я исключительно за русские аналоги, необходимо их и применять.

К слову, обратите внимание на финнов. У них слово компьютер является каким-то своим и не похожим на общепринятое звучание, которое преимущественно одинаковое на многих языках. И так у них все. Почему же мы постоянно применяем английские слова при каждой удобной ситуации. Я этого категорически не понимаю», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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